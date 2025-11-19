19 Nov, 2025. 17:11 hrs

Popular tienda de ropa confirma su cierre definitivo y anuncia descuentos de 50% en prendas: «Vengan, antes de que nos vayamos»

A través de su cuenta de Instagram, la popular tienda compartió un video en el que anunció el cierre de la tienda y grandes ofertas.

Por Iván López
Recientemente, una popular tienda de ropas sorprendió a sus seguidores en redes sociales. Resulta que desde el local dieron a conocer que próximamente cerrarán de manera definitiva.

La tienda en cuestión es Zeebra, que se ubica en Caupolicán 475, en el Barrio Italia, quienes a través de un post en Instagram anunciaron el cierre.

De acuerdo a lo que informaron, el próximo 27 de noviembre se despedirán definitivamente. Y durante estos días cuentan con descuentos de un 50% en todas las prendas.

Zeebra lanza grandes descuentos por cierre de tienda

«Vengan, vengan, antes de que nos vayamos», indicaron. Además, expresaron: «Comparte esta mega oportunidad, porque no se volverá a repetir. Hasta agotar stock». 

Dentro de los productos que se pueden encontrar en Zeebra se encuentran vestidos, jeans, poleras, parcas, sweaters y más.

«Los cambios y cierre de etapas son para mejor (…) se vienen nuevos proyectos, nuevos caminos por recorrer, solamente les diré que, se viene algo GRANDE! Atentas a las redes porque ya les contaré…», agregaron desde la tienda de ropa.

Es importante mencionar que el local abre sus puertas de martes a domingo, desde 11:00 hasta 19:00 horas.

Las compras se pueden realizar solamente de manera presencial, pagando con efectivo o mediante transferencias.

Por otro lado, cabe destacar que a pesar del cierre, la marca va a seguir funcionando en su otra tienda, la que se ubica en el segundo piso del Mall Apumanque, en la comuna de Las Condes.

 

