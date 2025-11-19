La dura sanción que recibió Diana Bolocco por compartir «foto prohibida» en Instagram

En los últimos días, Fiebre de Baile ha tenido una importante baja. Hablamos de ni más ni menos que de la conductora Diana Bolocco que no ha estado en el espacio durante dos noches.

Esto se debe a que la animadora fue diagnosticada de un cuadro de influenza. De este modo, Juan Pablo Queraltó la está reemplazando.

Y recientemente, la figura de CHV reveló que tuvo una complicación con sus redes sociales. En concreto en Instagram.

Resulta que Diana Bolocco, quien constantemente le está entregando detalles de su estado de salud, compartió una fotografía por la cual recibió una sanción.

En esta postal, aparece su receta y sus medicamentos, con los que ha estado tratando la enfermedad que la aqueja y que la ha tenido afuera de Fiebre de Baile.

En este sentido, debido a las estrictas políticas de Instagram, Diana Bolocco recibió una dura sanción.

Esto se debe a que la red social tiene prohibido compartir publicaciones en las que aparecen remedios con recetas.

La sanción que recibió Diana Bolocco en Instagram

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la comunicadora señaló: «En cosas curiosas… Instagram me castigó por la foto de ayer porque aparentemente aparecían algunos remedios en la foto que son con receta retenida».

En este sentido, Diana Bolocco dio a conocer la sanción que recibió por parte de la red social. «No puedo hacer lives por un año. Y tampoco contestar mensajes directos por tres días», indicó.

Por otro lado, la comunicadora también dio a conocer que su estado de salud ha ido mejorando, pero que tiene dolor en su garganta y problemas en su voz.

«Estoy un poco mejor, resucitando. Lo que sí es que no tengo voz. Me duele horrible la garganta y estoy completamente disfónica. Espero recuperarla porque es mi herramienta de trabajo», expresó Diana Bolocco.

