Diana Bolocco deja la patá en Plan Perfecto con chiste subido de tono: «El mejor alimento para darle a los gatos es…»

En el capítulo de este lunes de «Plan Perfecto» de Chilevisión, la conductora Diana Bolocco protagonizó un cómico momento tras lanzar un chiste sin censura que desató carcajadas en los presentes.

Vale señalar que en esta instancia, en el espacio estaban haciendo promoción al retorno de «¿Cuánto vale el show?» a la televisión.

En este sentido, Leo Caprille y Julián Elfenbein estuvieron presentes en el panel.

Y en esta oportunidad, cada panelista tuvo que mostrar un talento con el fin de simular la dinámica e «Cuánto vale el show». Fue ahí cuando Diana Bolocco sorprendió con una talla sin censura.

El chiste sin censura de Diana Bolocco

«Yo contaría chistes, pero me sé puros chistes cochinos», advirtió la conductora de «Plan Perfecto». Sin embargo, Leo Caprile la desafío a contarlo.

Frente a esto, Diana Bolocco se decidió e indicó: «Ya, tengo uno: Había una profesora que dice en el curso, ‘niños mañana tienen que traerme de tarea el alimento que es mejor para los gatos».

«Ya, se van y al día siguiente la profesora les pregunta quién investigó la tarea. Un niño levanta la mano y dice ‘el mejor alimento para gatos es la leche’. Ya muy bien», continuó la comunicadora.

Posteriormente, al notar que se acercaba un remate subido de tono, optó por detenerse. «No puedo contarlo, me van a retar», señaló la conductora de «Plan Perfecto» entre risas nerviosas.

Sin embargo, sus compañeros la motivaron a que finalizara el chiste.

Frente a esto, Diana Bolocco siguió: «Ya, entonces otra niña levanta la mano y dice ‘profe, lo mejor para los gatos son los pellets, porque son muy nutritivos y no les hace mal’. Perfecto, un 7″.

Y mientras reía, lanzó: «Entonces, un tercer niño se para y le dice…. Tengo miedo… ‘El mejor alimento para darle a los gatos es tu….’. La Tania me va a retar…. Ya, pero la profesora le dice ‘¿qué Julián?, ¿de dónde sacó eso?’ Y el niño va y responde ‘es que ayer le escuché clarito que mi mamá le dijo a mi papá te voy a dejar la tu… pal gato'».

El chiste desató carcajadas por parte de los presentes. Incluso, en primera instancia, Leo Caprile solamente se tapó la cara con las manos, sin embargo, después no pudo contener la risa.

