Luis Jara se sincera sobre por qué no puede ingresar a Estados Unidos: «Es un tema legal que…»

Recientemente, Luis Jara entregó detalles de las razones por las que no puede viajar a Estados Unidos, donde estuvo viviendo hace un tiempo.

Vale señalar que tras retornar a nuestro país, surgieron teorías al respecto, como que se había castigado la visa.

Luis Jara se sincera sobre por qué no puede regresar a Estados Unidos

En el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, el artista y comunicador chileno habló de diversos temas. Entre ellos, sobre de sus hijos que vive en Estados Unidos y que se casó.

En este sentido, Luis Jara señaló que no pudo estar presente en la ceremonia que se hizo en dicho país, debido a que no puede ingresar. Sin embargo, mencionó que si estuvo en la celebración que se llevó a cabo en Chile.

De este modo, señaló en el espacio de Canal 13 que «en este caso en particular tengo un problema migratorio con Estados Unidos, más allá de eso, esto me obligó a volver a un terruño de gente que me quiere y estoy en un momento profesional fantástico, y uno no se da cuenta que son cosas que pasan por algo»

Además, Luis Jara agregó: «Cuando tú no comentas algo como esto, sobre un problema migratorio, es porque es un problema más delicado que la farándula, es un tema legal que no puedes traspasar. Es un tema personal, privado y delicado que tiene ribetes legales, por lo tanto yo no voy a ir a un programa a hablar sobre eso, pero sí cuando ya tienes el problema asumido, te puedes reír».