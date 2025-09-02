Hermana de Felipe Camiroaga comparte inédita fotografía del animador a 14 años de la tragedia de Juan Fernández: «Sigue presente»

Hoy, martes 2 de septiembre, se cumplen 14 años del lamentable accidente aéreo del C-212 Aviocar de la FACh, que ocurrió en Juan Fernández y terminó con la vida de Felipe Camiroaga y parte del equipo del matinal «Buenos Días a Todos» de Canal 13.

Esta es uno de los accidentes aéreos más recordado del último tiempo en Chile. De este modo, en esta fecha se recuerda con respeto y dolor al «Halcón de Chicureo».

Esta tragedia que ocurrió el 2011 provocó el fallecimiento de 8 pasajeros y de 3 tripulantes.

En este sentido, en la jornada de hoy, Soledad Camiroaga, hermana del querido animador chileno, lo recordó compartiendo una inédita fotografía.

Hermana de Felipe Camiroaga comparte emotiva e inédita fotografía del animador

Soledad compartió en su cuenta de Instagram, un tierno recuerdo de Felipe Camiroaga junto a su padre en 1998. Además, la fotografía la acompañó con unas sentidas palabras.

«Hoy el corazón late fuerte por los dos… Por Felipe, que desde el cielo sigue presente en la memoria y el cariño de todo un país. Y por nuestro padre, que hoy enfrenta una operación al corazón con la misma fortaleza y ternura que siempre lo han definido», escribió la mujer.

«Esta foto del ‘98, en la piscina nos muestra como eran regalones, luminosos, profundamente unidos. Porque cuando el amor es real, nunca se va», añadió Soledad Camiroaga.

Como era de esperarse, la publicación de la hermana del «Halcón de Chicureo» generó múltiples reacciones. De hecho, acumula más de 7 mil «me gusta» y sobre 700 comentarios.

De este modo, la mujer recibió diversos mensajes de personas que recuerdan con cariño a Felipe Camiroaga y que tuvieron buenos deseos para su padre.

«Felipe siempre estarás en nuestro corazón y mente. Te queremos mucho Halcón»; «Muchas gracias por compartir estos tesoros y deseando que todo salga bien»; «¡Se le extraña! Ya han pasado 14 años y es como si hubiese sido ayer, un abrazo al cielo»; «Mucha fuerza a tu padre… Fe que todo saldrá muy bien», fueron alguno de los comentarios que recibió el post de Soledad Camiroaga.