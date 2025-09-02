Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para Santiago y reveló cuándo podrían haber precipitaciones En la mañana de este martes, la meteoróloga de Chilevisión adelantó el panorama para los próximos días en Santiago. De este modo, señaló cuándo podría volver la lluvia en la Región Metropolitana.