Anita Alvarado grabó video para adultos con popular influencer y las redes sociales no lo pueden creer: «La próxima será con la Paty Maldonado»

Durante el último tiempo, la venta de contenido para adultos se ha transformado en una verdadera mina de oros para los famosillos. Y una popular figura que ha incursionado en esta apuesta es Anita Alvarado.

La «geisha chilena» lleva harto tiempo en la plataforma Arsmate, la que se conoce «OnlyFans chileno».

En este sentido, recientemente se dio a conocer que próximamente se estrenará una nueva colaboración de Alvarado con un popular influencer.

Se trata ni más ni menos que del streamer Nicolas Liñán, quien es conocido como Vardoc y alcanzó gran popularidad hace años, tras compartir videos jugando videojuegos en YouTube.

Y hace un tiempo, el joven se sumó a la plataforma de contenido para adultos. Si bien en un principio recibió múltiples cuestionamientos, ha alcanzado gran éxito en este rubro.

Anita Alvarado y Vardoc anuncian colaboración

La colaboración entre ambas figuras provenientes de mundos muy diferentes fue anunciada mediante un video compartido en la cuenta de Instagram de Vardoc.

«Hola amigos, les quiero comentar y decir algo. Sucede que…», partió señalando el influencer.

«Estuvimos jugando videojuegos», continuó Anita Alvarado.

«Sí, estuvimos jugando videojuegos y creo que jugaron con mi joystick», agregó Vardoc con tono de humor.

Posteriormente, Anita Alvarado indicó «creo que gané». A lo se que el streamer respondió: «Efectivamente, ganó».

De este modo, los creadores de contenido dejaron para la imaginación lo que pasó mientras «jugaban videojuegos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolas Liñan De Ariza (@vardoc1)

Vale señalar que el post compartido por Vardoc generó múltiples reacciones. De hecho, suma cientos de comentarios y más de 3 mil «me gusta».

«Es que el Vardoc del 2010 nunca iba a creer esta wea si se la contaban JAJAJAJAJA»; «La próxima será con la Paty Maldonado»; «En unos meses más: Vardoc logra el retorno de Mia Khalifa»; «A estas alturas, no sé si envidio a la Anita o te envidio a ti», fueron algunos de los comentarios que recibió el anuncio.