Daniel Fuenzalida celebra 500 capítulos de «Ahora Caigo» con tremenda sintonía: «Me enorgullece lo que ha logrado el programa»

El viernes pasado, el programa de nuestro querido Daniel Fuenzalida en TVN «Ahora Caigo» cumplió 500 capítulos, por lo que se llevó cabo un especial titulado «La Revancha». De este modo, se juntaron participantes que estuvieron cerca de ganar, pero que no lo consiguieron.

Y en esta instancia, hizo que el espacio liderara la sintonía en su franja. Resulta que de 19:22 a 21:00 horas, el programa promedió 464.350 personas por minuto, lo que llo ubicó en el primer lugar.

En tanto, en este mismo bloque Canal 13 promedió 407.509 personas por minuto, CHV: 284.984 personas por minuto y Canal 13 407.509 personas por minuto.

Además, el capítulo se posicionó entre los diez contenidos más vistos del viernes, de acuerdo a Kantar Ibope Media.

«Ahora Caigo» de Daniel Fuenzalida celebró 500 capítulos

«‘Ahora Caigo’ es un programa que significa mucho para mí y para mi carrera en televisión. Un programa que tiene resultados, que tiene a un gran equipo y un rol social importante», señaló Daniel Fuenzalida.

«Jamás pensé que se transformaría en un programa tan querido; me enorgullece lo que ha logrado el programa al reunir a la familia, al ser un espacio que tiene identidad y que se ganó un lugar en la televisión», agregó el reconocido comunicador.

Y en el capítulo de este viernes, la ganadora fue Ximena Bravo, periodista que obtuvo 3 millones 550 mil pesos y un auto Haval H6, un premio especial por los 500 episodios.

«Estoy muy feliz, siento que es un sueño y no quiero despertar. Muchas gracias de verdad», comentó la flamante ganadora de «La Revancha».

Vale señalar que desde abril hasta agosto, «Ahora Caigo» de Daniel Fuenzalida ha sido visto por más de 8 millones 590 mil personas, de acuerdo a la nueva medición de audiencia de Kantar Ibope Media. Además, en diversas oportunidades ha liderado en términos de sintonía en su horario, tal como lo hizo el viernes pasado.