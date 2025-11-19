Periodista de Canal 13 fue agredido e increpado en plena emisión de Tu Día en Barrio Meiggs: recibió preocupante amenaza

Esta mañana, el equipo del matinal de Canal 13 «Tu Día» vivió una compleja situación en Barrio Meiggs. Esto debido a que fueron agredidos por un individuo en plena transmisión.

Vale señalar que todo comenzó después de que en el programa se encontraban cubriendo un operativo que tenía la finalidad de que no se instalen comerciantes ambulantes con sus toldos azules.

Frente a esto, múltiples personas no quisieron acatar y levantaron barricadas en la calle Sazié con el fin de parar el tránsito.

Notero de Canal 13 fue agredido en pleno despacho

El notero de Canal 13, Rodrigo Pérez, estaba informando sobre lo que ocurría cuando algunas personas, molestas por la presencia de la televisión, lo increparon.

En este sentido, el periodista le preguntó a un hombre que lo estaba encarando si es que quería hablar. A lo que el individuo respondió con un golpe en el micrófono.

Frente a esto, el reportero de «Tu Día» se devolvió para encararlo. Sin embargo, otra persona se puso entre medio y lo detuvo.

En tanto, el sujeto con el rostro tapado con su polera tomó una escoba para intimidar al notero de Canal 13.

Tras esta situación, José Luis Repenning, quien se encontraba en el estudio, le indicó a Pérez que se retirara de dicho lugar para resguardar su integridad.

«Rodrigo, fuera de ahí… No te expongas», indicó.

Por otro lado, la conductora Priscilla Vargas señaló: «Así se toman las calles, con la misma violencia».

Vale señalar que el periodista de Canal 13 se alejó del lugar, mientras el hombre seguía gritándole cosas.

