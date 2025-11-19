Tarotista que «acertó» en las elecciones 2025 impacta con predicción sobre la segunda vuelta presidencial: «No todas las cartas están jugadas»

Uno de los tarotistas que sorprendió con sus predicciones previo a las Elecciones Presidenciales 2025 fue Sammy Tarot.

«Kast pasa a segunda vuelta, pero con poco margen. Alguien viene con una bandera de orden y control, pero debe disputar puntos. Nos menciona que hay dos hombres disputando», indicó en el programa de Vía X, «Todo Va a Estar Bien».

Además, en dicha instancia mencionó: «Yo no descartaría que uno de los que está más abajo de la pirámide subiera. El coladero no se va a quedar quieto».

En este sentido, a través de redes sociales destacaron los presagios de Sammy Tarot. «Acertó bien. Sobre todo cuando dice que podría quedar tercero otro candidato que no fuera ni Kaiser ni Matthei, osea Parisi», indicó un usuario.

Predicciones de cara a la segunda vuelta presidencial

Desde La Cuarta se pusieron en contacto con el tarotista, quien lanzó las cartas y lanzó una nueva predicción.

«El Diez de Oros nos habla de que, hasta el momento, lleva la ventaja la persona que está secundada por los grupos económicos. El 10 es un número que está emparentado con el 1 y el 1 representa la figura de un hombre. En este momento, quien va ganando o que va a poder tomar la mayoría de los votos, es la figura masculina», añadió Sammy Tarot.

Además, expresó: «José Antonio Kast sería el ganador, pero como aparece el Nueve de Bastos, que es el número del ermitaño, también nos brinda la posibilidad de un cambio».

«Las personas podrían cambiar, eventualmente, de camino, si empiezan a buscar cosas del pasado que podrían perder o avances que podrían perder», agregó.

Por otro lado, con respecto a las probabilidades de que Jeannette Jara sea electa, Sammy Tarot. expresó: «Lo primero que tiene que hacer es renunciar al PC como un gesto de buena voluntad. Luego, aparece la sumo sacerdotisa y dice que no todas las cartas están jugadas. Ella podría, eventualmente, rescatar el voto femenino».

«Ella podría dar vuelta esto, pero tendría que haber una campaña a nivel nacional. Podría haber un cambio, pero basado en el miedo. Si las personas sienten terror del Emperador que está por venir, podría cambiar el curso y podría subir hasta competir, pero primero tiene que hacer un gesto de renuncia», añadió.

Además, Sammy Tarot expresó: «Hasta el momento, Kast va en avance, pero Jara debe dejar los pies en la calle. Puede haber un cambio, pero ese cambio es en torno a la comunidad en que se vea asustada».

