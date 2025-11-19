Popular figura del espectáculo alza la voz tras rumores de quiebre matrimonial: «Esa información…»

Recientemente, una popular figura del espectáculo alzó la voz luego de que surgieran rumores de una supuesta separación con su esposo.

Se trata ni más ni menos que de Marlen Olivari, quien desmintió un supuesto quiebre con Luciano Marocchino.

Vale señalar que todo inició en la versión de este lunes de Zona de Estrellas. Instancia en la que Adriana Barrientos dio a conocer que la exparticipante de Mundos Opuestos se habría separado de su marido después de 16 años juntos.

En el programa de farándula, la modelo dio a conocer que la showoman utilizó todo el dinero que ganó en el reality de Canal 13 en su campaña política. Recordemos que fue candidata a diputada por el distrito 7, pero que no ganó.

Frente a esto, Adriana Barrientos expresó: «Yo dije, bueno, y su marido Marocchino, ¿no le va bien? Creo que había puesto un restaurante o algo así».

«A mí la verdad es que me dijeron: ‘Pucha, Adrianita, yo no quiero romperte el corazón, pero la verdad es que la Marlén está separada de Luciano’», añadió.

Además, la opinóloga dio a conocer que Marlén Olivari se habría separado antes de ingresar a Mundos Opuestos.

Marlen Olivari alza la voz tras rumores de separación

Página 7 se comunicó con la showoman, quien desmintió lo mencionado por Adriana Barrientos. «Esa información no es cierta», aclaró.

Es importante señalar que este domingo, en las elecciones, Marlen Olivari llegó a votar acompañada de su hijo y su marido.

Además, compartió un video en el que aparecen los tres en su cuenta de Instagram.

