«No sé qué ocurrirá el lunes…»: Adriana Barrientos se refirió al futuro de Zona de Estrellas sin Mario Velasco

Este viernes, el animador de Zona de Estrellas, Mario Velasco, renunció al programa tras 10 años siendo el conductor. Esta decisión sorprendió incluso a sus compañeros, que no supieron de esto hasta último momento. Adriana Barrientos, una de las panelistas más importantes del programa, se refirió al respecto.

Por el momento, se desconocen las razones que llevaron a Mario Velasco a salir del programa. Los rumores apuntan a la competencia con Sergio Rojas, y el desinterés del canal.

Adriana Barrientos se refirió al futuro de Zona de Estrellas sin Mario Velasco

En conversación con LUN, Adriana Barrientos contó cómo fue el momento en que se conoció la renuncia de Mario Velasco, y qué pasará con el programa sin él:

«Estábamos en pauta y vimos que sacó su auto. Logré despedirme muy de pasada; yo lloraba y debíamos continuar con el espacio, pero estábamos en el suelo. Él ya había comentado que no tenía muchas ganas de seguir… Sin embargo, entiendo que no se va a la competencia, simplemente tomó la decisión de irse«.

«Decidimos salir en pantalla, pese a que, al menos yo, cinco minutos antes figuraba llorando amargamente. Paula Escobar también tenía los ojos llenos de lágrimas, quien lleva con nosotros solo un par de semanas. No teníamos mucho conocimiento de qué estaba pasando«, agregó Adriana Barrientos.

Respecto al futuro de su excolega, y del programa, aseguró: «Desconozco qué va a suceder con Mario, porque, oficialmente, del canal no he recibido ningún comunicado. No sé qué ocurrirá el lunes con el programa«.

«Es muy difícil para un equipo sacar adelante un espacio cuando una persona tan querida se va. Admiro cómo Paula pudo hacerlo, ya que en unas semanas nos dejaron tres personas queridas: Manu González, Mario y detrás de pantalla, nuestro DJ que emigró a Chilevisión«, complementó Barrientos.

Por último, Adriana Barrientos destacó el impacto que tuvo Mario Velasco en su carrera: «Siempre estuvo dándome muchas oportunidades. He trabajado con Felipe Camiroaga, Don Francisco y Pollo Valdivia, por lejos, Mario Velasco ha sido el animador más importante de mi carrera. He aprendido mucho de televisión con él y es el sentimiento del equipo completo de Zona de Estrellas«.

