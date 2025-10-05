«Esa basura cobarde…»: Nano Calderón respondió absolutamente sin filtro a los polémicos dichos de Sergio Rojas

Una de las mayores polémicas del último tiempo fue el audio filtrado de Raquel Argandoña hacia Daniella Campos. En él, se refería a la comunicadora con fuertes palabras. Después, Sergio Rojas le envió un ácido mensaje a ella, y de paso, a su hijo, Nano Calderón:

«Después de escuchar estos audios, uno entiende por qué los hijos le salieron como le salieron. Dios me perdone, pero tu hijo si te salió delincuente es porque vaya cómo lo criaste(…) Ahí como que a uno le cuadra el porqué el cabro le salió tan rebelde, por qué agarró a cuchillazos al papá, si con la mamita que tiene…», expresó el comunicador.

Nano Calderón respondió sin filtro a los dichos de Sergio Rojas

Tras estas declaraciones, Nano Calderón rompió el silencio y se refirió sin filtro a través de historias de Instagram:

«Todos mandándome un video de esa basura cobarde hablando de mí en TV jaja. Es cosa de verlo, qué más se puede esperar. Lleva meses y meses hablando de mí y uno que ni lo conoce, las dos veces que he sabido de ese saco de huea es porque salió en TV que se lo andaban culi… weo… con sida y esta sería la segunda con ese video que ustedes me mandan«.

«Está bien que hable, es su pega, si a las finales la cabeza no le dio para más que para estar donde está, viejo, frustrado y si no habla de los demás no come. Así que por favor no me manden más videos de esa loca, mis metas están muy lejos de esa vida», agregó.

Eso sí, la cosa no quedó ahí, y Nano Calderón continuó con sus arremetidas: «La próxima vez que se quiera hacer el malo en TV y algo mío le moleste tanto, ojalá tenga los cocos para decírmelo en persona y entretenerme un rato. Ahí sí le compro que es malo, ya que hablar por TV estando a varios kilómetros de distancia lo hace cualquiera«.

«No le dedico más tiempo a esa mierda, que me da las gracias por esta historia para que tenga su momento en pantalla, ojalá pueda ahorrar algo para que no tenga que vivir siempre dependiendo de hablar de los demás«, cerró.

También podrías revisar en RadioActiva: «Aprende a modular y a mentir»: Perla Ilich se defendió tras acusaciones de brujería de Adriana Barrientos