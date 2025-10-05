«Aprende a modular y a mentir»: Perla Ilich se defendió tras acusaciones de brujería de Adriana Barrientos

Perla Ilich salió a defenderse de las graves acusaciones que realizó Adriana Barrientos en su contra. Según la panelista de Zona de Estrellas, Perla habría tirado una «maldición gitana» a Daniela Aránguiz.

Eso sí, Perla le recordó sus palabras, y desmintió esta versión, además de lanzarle un fuerte mensaje.

Perla Ilich se defendió tras acusaciones de brujería de Adriana Barrientos

Adriana Barrientos recordó en Zona De Estrellas un tenso episodio. Según contó, en 2022, cuando era parte de «El Discípulo del Chef«, fue compañera de Daniela Aránguiz y Perla Ilich.

En aquel momento, Aránguiz acusó a Perla de no lavarse las manos antes de manipular la comida, y aseguró que tenía malos hábitos de aseo. Según comentó Barrientos, en ese momento, Perla «va, lanza salivas al suelo y lanza una frase bien complicada. Era como una maldición gitana«.

«Recuerdo que ese fue el año que se acaba el matrimonio con el Mago, y luego de eso Daniela se separa de Jorge, nosotras nos peleamos. Esto fue justo después del escupitajo que lanzó Perla«, agregó Adriana Barrientos.

Tras esta grave acusación, Perla Ilich no se quedó callada, y arremetió con todo contra la «Leona» a través de Instagram: «No mereces mi atención, mentirosa. Aprende en serio, que fui más que una dama contigo. Cuando te tratan de gorda, y más cosas que no voy a mencionar, la vida se encarga de eso».

«Las maldiciones no existen cuando crees en Dios, lo que sí existe es el karma y créeme que nadie se va de esta tierra sin pagar su cuenta y en eso me incluyo», agregó.

Por último, le dejó un potente mensaje a Adriana Barrientos: «Todos los seres humanos tenemos cosas que rendir, pero hay un momento en la vida donde tienes que aterrizar y crear cosas positivas. Créeme que yo estoy en ese momento de dejarles algo lindo a las personas que amo. Ni ahí contigo ridícula, aprende a modular y a mentir«.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Perla Ilich (@perlailich_)

También podrías revisar en RadioActiva: Preocupación por estado de salud de reconocido actor: fue visto usando silla de ruedas y con complicaciones para hablar