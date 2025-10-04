«Hace rato que no estaba dando el ancho»: Claudia Schmidt se refirió a la renuncia de Mario Velasco a Zona de Estrellas

En el más reciente capítulo de Noche de Suerte, de TV+, Claudia Schmidt le entregó un polémico mensaje a Mario Velasco, quien se encuentra en medio de las críticas tras su renuncia a Zona de Estrellas.

Cabe recordar que ambos compartieron panel en aquel programa, hasta que la uruguaya tuvo un grave conflicto con Adriana Barrientos.

Claudia Schmidt se refirió a la renuncia de Mario Velasco a Zona de Estrellas

Claudia Schmidt le entregó primeramente un mensaje positivo a su excompañero tras la renuncia: «Primero quiero felicitar a Mario Velasco, porque no debe ser fácil tomar esta decisión. Me parece que hoy en día sí se puso valiente y tomó una decisión que yo creo que tendría que haber tomado hace mucho tiempo«.

«Compartí con él durante un año. Lamentablemente, el episodio que tuvimos con Adriana Barrientos entre medio generó un distanciamiento entre él y yo en base a mis declaraciones. Es la mejor decisión que pudo haber tomado«, agregó.

A pesar del mensaje positivo, también Claudia Schmidt aprovechó para tirarle un palito a Mario Velasco: «Seguramente, le van a venir en un tiempo corto cosas buenas, se las merece también. Es un buen tipo, pero profesionalmente yo creo que él hace rato que no estaba dando el ancho en un programa de espectáculo«.

«Cuando uno está a cargo de un formato de farándula, te tiene que gustar, considero yo, bajo mi criterio, te tiene que gustar hacer farándula«, complementó la comunicadora.

La rivalidad con Qué Te Lo Digo

Además, recalcó en el rumor de que la competencia con Que Te lo Digo, de Sergio Rojas, terminó con su salida: «Claramente, las rivalidades entre Zona de Estrellas y el Qué te lo digo no cesaron nunca. Mario Velasco creo que se sintió completamente alejado de los jefes. Llega un Sergio Rojas avasallador, con un estilo muy diferente de hacer espectáculo. Entonces, desde ahí en adelante, yo creo que empezó la debacle».

«Hay una rivalidad que creo que no se genera entre ellos, porque son muy distintos. Sino que la provoca el canal, porque Mario estuvo diez años a cargo de ese programa, que era el programa al cual mejor le iba en el canal. Y que claramente, cuando pasa esto tú te das cuenta que te están quitando el piso, que no comprendes cuales son las decisiones que se están tomando«, cerró Schmidt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOCHE DE SUERTE (@nochedesuertetvmas)

También te podría interesar en RadioActiva: «Eso no se puede decir en televisión»: Fran García-Huidobro cuestionó a Daniela Aránguiz tras polémica con Cony Capelli