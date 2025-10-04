«Eso no se puede decir en televisión»: Fran García-Huidobro cuestionó a Daniela Aránguiz tras polémica con Cony Capelli

Las declaraciones cruzadas entre Cony Capelli y Daniela Aránguiz parecen haber llegado hasta su límite. Los encontrones entre ambas se fueron de las manos cuando Cony Capelli dijo que era «cero aporte a la televisión«, y Daniela Aránguiz la trató de «mentirosa» y «drogadicta» en vivo.

La noche de este viernes, Daniela Aránguiz estuvo en Only Fama, programa de farándula de Mega, en donde se refirió a este tema. Sin embargo, Fran García-Huidobro la criticó fuertemente.

Fran García-Huidobro cuestionó a Daniela Aránguiz tras polémica con Cony Capelli

En medio de la conversación con José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, le consultaron a Daniela Aránguiz por esta última polémica: «yo nunca hablo de alguien sin que esa persona hable primero de mí. Yo lo dije, que quizás no usé las palabras correctas y lo admito, pero no me arrepiento de lo que digo, jamás (…) No usé las palabras quizás adecuadas para la televisión».

Ante su actitud desafiante, Fran García-Huidobro la reprochó directamente: «Apuntar a la cámara y decirle a una persona que es drogadicta, que le está mintiendo al país con su tratamiento, yo me pregunto qué estaban haciendo las 4 personas que estaban contigo en el set, que no te dijeron que eso no se puede decir en televisión«.

«Dani, es que dices que ni siquiera estás arrepentida de lo que dijiste«, complementó la animadora.

«Es que no estoy arrepentida, ¿por qué tengo que mentirte?«, respondió Daniela Aránguiz, dejando a todos sorprendidos.

«No fue la manera, pero esto empezó porque ella dijo que yo era el peor ejemplo para seguir de la sociedad. Cuando una persona me trata del peor ejemplo para seguir, yo me imagino que esa persona tiene que ser un ejemplo para la sociedad, no que tenga tejado de vidrio», agregó.

Aun así, Fran García-Huidobro siguió cuestionando a la exMekano: «Lo que me pasa es que, por alguna razón, todos los días estás peleando con alguien. Yo sé que te gusta pelear, si yo te conozco».

«Pero yo no peleo porque a mí se me ocurre o me despierto para pelear con alguien. Yo respondo de los ataques», comentó Aránguiz.

«Pero tú manejas la tele de tal manera de saber hasta qué punto vas a llegar. Si quieres dejar la caga… o no. Y dejaste la caga…«, cerró García-Huidobro.