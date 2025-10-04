«¿Creen que está muriendo de hambre?»: Coté López aclaró la situación económica de Luis Jiménez tras embargo y explicó millonario regalo

Coté López y Luis Jiménez siguen siendo noticia tras su separación. Hace un tiempo atrás, se hizo público que la empresa que tenían juntos, Jiménez López Limitada, sufría una deuda de 1.200 millones de pesos. Luego, se viralizó un registro en el que embargaban el auto de la modelo.

Tras los cuestionamientos y las preguntas de sus seguidores, Coté López decidió dar explicaciones para aclarar la situación.

Coté López aclaró la situación económica de Luis Jiménez tras embargo y explicó millonario regalo

Todo comenzó cuando Coté López abrió la típica «caja de preguntas» en una historia en Instagram. Uno de sus seguidores le preguntó: «El remate de sus cosas, de Luis, ¿cómo te perjudica a ti?«.

Coté López respondió directamente con una larga aclaración: «¡Uf! Me tienen aburrida con este tema«, partió.

«Mi gente, la empresa que quebró era una que teníamos con Luis en conjunto, cuando nos separamos quedó a nombre de él. En ella, había varias oficinas con créditos (entre eso estaba mi auto que olvidé cambiarlo)», explicó.

En esa misma línea, declaró: «Como ninguno quiso las oficinas porque somos orgullosos y ninguno quería quedarse con lo del otro, esa sociedad quedó en el olvido y las deudas son de las mismas oficinas que quitaron y esa es la gran quiebra y la deuda. Están haciendo un show enorme».

«Luis, con lo que ganó en los últimos años de Dubai, puede vivir tranquilamente el resto de su vida. ¿En serio creen que está muriendo de hambre? ¿O que yo le gasté su plata? ¿O que él me gastó la mía? Dejen de inventar, por Dios», arremetió.

Por último, tras el embargo de su auto, Coté López reveló el millonario regalo que le hizo Luis Jiménez: «Y, por lo demás, Luis me regaló una Range apenas supo cuando se habían llevado mi auto (esa fue la que choqué y por eso ando en un auto del seguro)».

«Él estaba en el reality cuando pasó todo esto, no sabía de nada. Y ahora se solucionará. Listo», cerró Coté López, etiquetando a Luis Jiménez en la historia.

