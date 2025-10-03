Conmoción en el fútbol chileno: Muere hija de exgoleador del Torneo Nacional

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el fútbol chileno. Resulta que se dio a conocer que Javier Elizondo, exdelantero argentino que fue parte de diversos equipos nacionales, sufrió la partida de su hija, Clarita.

Vale señalar que desde que nació, la niña tuvo complicaciones psicomotoras, las que fueron tratadas por profesionales. De hecho, mientras vivían en Chile fue atendida en los centros de la Teletón.

La lamentable noticia la dio a conocer Cobreloa, uno de los equipos en lo que militó Javier Elizondo.

«Lamentamos el fallecimiento de Clarita Elizondo, hija de nuestro ex jugador… Con profundo respeto, le enviamos nuestras más sentidas condolencias al recordado delantero que vistió los colores de Cobreloa en 2011 y 2012. Un fuerte abrazo en este difícil momento y mucha fuerza a usted y toda su familia», señalaron desde el club a través de una publicación en Instagram.

El paso de Javier Elizondo por Chile

Javier Elizondo, exdelantero trasandino, llegó a nuestro país en 2009. Instancia, en la que fichó por La Serena.

Posteriormente, pasó por otros clubes como Huachipato, Cobreloa, Antofagasta, Audax Italiano y Curicó Unido.

Sin embargo, el club en el que tuvo su mejor campaña fue en Antofagasta. Específicamente en el Torneo Nacional 2013, donde marcó 14 goles, lo que le significó ser el goleador del campeonato.

Uno de los momentos que más se recuerda, fue cuando en abril de dicho año le anotó cuatro goles a la Universidad de Chile.

