Llegó hace diez años a Chile y reveló en RadioActiva que sueña con el Festival de Viña: «Es la graduación de cualquier comediante»

Recientemente, el reconocido humorista de nacionalidad venezolana, Esteban Düch estuvo presente en el «El Portal del Web» de RadioActiva. Instancia, en la que habló de diversos temas e incluso abordó la posibilidad de presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Durante la conversación, José Luis Godoy destacó el trabajo del humorista que lleva cerca de diez año en Chile y señaló «está listo para Viña». Posteriormente, le consultó cómo se siente para llegar al certamen viñamarino.

Esteban Düch y la posibilidad de llegar al Festival de Viña

El comediante señaló que ha recibido mucho cariño de parte de los chilenos y que lo han propuesto para el Festival de Viña.

«El público chileno que me veía talonearle a Edo Caroe o telonearle a Luis Slimming, después me decían, ‘oye, muy buena tu rutina'», señaló Esteban Düch.

Además, mencionó que «ese público después iba a shows míos personales, veía la rutina completa de una hora y media y decían está pa Viña y yo me la he creído».

«Hemos trabajado en función de eso y estamos viendo qué pasa», agregó Esteban Düch.

En este sentido, el comediante indicó: «Si no es Viña, va a ser Olmué. Y si no, seguiremos trabajando y rodando la rutina y será para otro año».

Además, destacó la importancia del Festival de Viña. «Viña es la graduación de cualquier comediante y es muy raro (…) Chile es el único país que tiene un modelo de comedia, en donde todo el mundo quiere ir a un festival»

«En todos los otros países, los comediantes se enfocan en sacar una especial de comedia en YouTube o que te lo compre Amazon Prime o que te lo compre Netflix o que te lo compre HBO», agregó.

Es importante señalar que en estos momentos Esteban Düch está presentando su show «Turista Permanente», que tendrá su última función el 14 de octubre en el Teatro de la Universidad de Concepción. Las entradas están disponibles a través de Ticketplus. Además, mantiene una nutrida agenda con fechas en distintos lugares de Chile.