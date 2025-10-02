Popular influencer revela quiebre con Julio César Rodríguez: tensa discusión habría provocado su salida de conocido programa

Recientemente, Jorge Rivas, quien se hizo conocido hace años como el Niño Poeta dio a conocer que ya no seguirá siendo parte del podcast «Seré Weón?» de Julio César Rodríguez. Además, explicó los motivos.

El adolescente de 16 años, estuvo por más de un año como panelista en el espacio del canal de YouTube, «Yuly» que también cuenta con la participación del periodista Felipe Cárdenas.

La última vez que estuvo en el espacio de Julio César Rodríguez fue hace dos meses y desde entonces no ha vuelto a aparecer.

Y recientemente, el ex Niño Poeta explicó los motivos de su salida del espacio en diálogo con el canal «Turno».

Ex Niño Poeta se sincera por su salida de programa de Julio César Rodríguez

Tras ser consultado sobre el tema, el adolescente mencionó: «No estoy, ni volvería tampoco».

Posteriormente, el ex Niño Poeta reveló que «hubo situaciones bastante conflictivas».

Además, lanzó una inesperada indirecta. «Pero no nos vamos a engañar, si yo soy canterano de Deportes Melipilla, no puedo hablar del capitán de Colo Colo, poh. No me conviene», mencionó.

«Aunque el capitán de Colo Colo no tendría actitudes como las que observé en ese momento en ese lugar«, añadió.

En este contexto, con respecto a su salida del programa de Julio César Rodríguez, Jorge Rivas mencionó que habrían querido limitar sus intervenciones sobre temas políticos.

«Creo que una de las razones por las cuales me fui, fue porque yo hablaba de política, tenía mi espacio, mucha gente me empezó a creer y de un día para otro me dijeron ‘oye, omitamos algunos detalles’», explicó.

Además, el ex Niño Poeta dio a conocer que hubo una discusión que desencadenó su salida. «Yo tenía una pizarra y me dieron menos tiempo, tuvimos una conversación un poco áspera y dije ‘¿sabes qué? me voy», explicó.

