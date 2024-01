Neme y Rodrigo Sepúlveda reciben potentes dardos por parte del ex Niño Poeta: «Sólo ven lo malo de las cosas»

El ex Niño Poeta no se guardó nada en lo que fue una reciente entrevista, en donde dejó caer unos potentes dardos para Neme y Rodrigo Sepúlveda. Todo esto, destacando que no le gusta mucho su manera de trabajar.

La declaración tuvo lugar en el programa de YouTube «Not News», el cual es conducido por Nicolás Larraín y que tuvo como invitado especial al ya mencionado Jorge Rivas, quien habló de varios puntos potentes.

Sin embargo, los que más destacaron fueron sus descargos en contra de los mencionados conductores de televisión, en los cuales no se guardó nada. A continuación, te contamos todos los detalles.

El descargo del ex Niño Poeta

En concreto, el hecho ocurrió después de que el joven explicara que no le agrada mucho la forma de trabajo que tienen los rostros televisivos, asegurando que «sólo ven lo malo de las cosas»

Bajo el mismo punto, el muchacho agregó: “no me agrada ese tipo de animadores”, dejando en claro que no es un total fan del actuar de los conocidos conductores del Mega.

Posteriormente, continuando con el mencionado tema, mencionó: «Imagina que Neme fuera gerente de una empresa; quiebra. Igual que Sepu, a todo le ve el conflicto, lo malo, todo es un escándalo”.

Por otra parte, mientras se refería a la manera de trabajar de Neme, expresó que el conductor del matinal de Mega, le generaba una reacción similar a la del Sepu. «Por todo es conflicto, todo es conflicto. Imagina que llega a la casa y el perro le comió una almohada», ejemplificó.

Finalmente, expresó que, ante sus actitudes llenas de conflictos, Neme en cualquier momento podría tener problemas al corazón. Todo esto, en un claro todo de burla, según lo que consignó recientemente el medio La Cuarta.