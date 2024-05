Ignacia Michelson confirmó su ingreso a un reality

Ignacia Michelson, reconocida chica reality ha confirmado su participación en un programa para este 2024. Según lo anunció ella misma a través de una entrevista reciente tiene planeado participar en más de un programa.

La declaración de la ex Gran Hermano ha despertando la curiosidad de sus seguidores sobre sus nuevos proyectos. La influencer anunció la noticia a través de declaraciones compartidas por la cuenta de Instagram Tío Farándula.

Ignacia Michelson ingresará nuevamente a un reality

La influencer fue entrevistada recientemente, donde reveló que tiene varios proyectos en carpeta, incluyendo su incursión en la televisión nuevamente. Ante la pregunta sobre los proyectos que tiene para este año: «En verdad tengo dos reality. Uno es muy cerca, muy cerca”, confesó.

Respecto a su participación se le consultó si llegaría con un papel de villana o niña buena. «A mi me encanta hacer de villana. Las villanas siempre lo pasan mejor que las buenas. Pero no existen ni buenas ni malas”, respondió la influencer.

La confirmación de Michelson para un nuevo reality ha desatado especulaciones sobre si podría ingresar al programa ‘Ganar o Servir’ de Canal 13. Pues como se ha rumoreado varias figuras nuevas entraran al ecierro pronto.

Varios usuarios han expresado tener la esperanza de verla en pantalla, algunos señalando su deseo de que se enfrente a Oriana Marzolli.

Por el momento, Ignacia Michelson no ha entregado más detalles sobre el proyecto televisivo que la tendrá como participante. De modo que se ha mantenido la expectativa entre sus seguidores sobre su próximo desafío en pantalla.