¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día mundial de Star Wars?

Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars celebran el Día Mundial de la famosa saga, una fecha que ha ganado popularidad en todo el mundo. Esto gracias a un ingenioso juego de palabras que nace con una icónica frase de la franquicia.

Todo debido a la frase «May the Fourth», que suena muy similar a «May the Force be with you» (Que la Fuerza te acompañe). La cual ya es considerada un lema para los seguidores de la franquicia creada por George Lucas.

Según consignó ADN Radio, este juego de palabras nació hace más de cuatro décadas, en 1979. Todo inició cuando el diario britanico London Evening News, expresó sus felicitaciones a la política Margaret Thatcher.

Thatcher fue conocida como la Dama de Hierro, en su labor como primera ministra, el cual asumió el día 4 de mayo. Fue entonces que la prensa del Evening News tituló “May the 4th be with you, Maggie”, una referencia clara a la pelicula.

Desde su origen, la celebración del Día de Star Wars ha ganado popularidad entre los aficionados de la saga en todo el mundo. En este día, los fanáticos realizan diferentes actividades con el fin rendir homenaje a la franquicia de ciencia ficción que ha cautivado a generaciones enteras.

En marco de este día se realizan eventos como proyecciones de las películas de Star Wars, maratones de las trilogías originales o las nuevas entregas. Además, eventos especiales en tiendas de cómics y juguetes, convenciones de aficionados.

De manera más reciente, se agregará contenido al catálogo en la plataforma de streaming Disney+, donde está disponible la saga. Estrenando Star Wars: Historias del Imperio, la segunda creación de la serie animanda Historias.

Siente tu ira. #HistoriasDelImperio, seis nuevos cortos originales de Star Wars, ya disponible en #DisneyPlus. pic.twitter.com/1gCJ6WwKk9 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 4, 2024