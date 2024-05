Mauricio Pinilla se refiere Luis Jiménez tras rememoran escándalo de «El Rey León»

La noche del viernes, el programa Podemos Hablar recibió a Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo. Ambos se mostraron dispuestos a hablar desde lo que fue su proceso de divorcio hasta su relación actual.

Durante el programa conducido por Julio César Rodríguez, la ex pareja se refirió además a lo que fue el conocido suceso de «El Rey León». A pesar de ser un detalle ocurrido hace varios años, muchos mantienen la curiosidad de cómo es la relación actual con los demás involucrados.

Mauricio Pinilla habla de Luis Jiménez

Durante la entrevista, Julio César Rodríguez no dudó en abordar temas personales, como el episodio del «Rey León», que vinculó a Mauricio Pinilla con Coté López. Entre risas, Pinilla comentó la incomodidad de sugerir la película a sus hijos tras lo ocurrido.

«¿Te marcó mucho eso de El Rey León como identidad? Eran todos chicos», preguntó Julio César.

«Eramos cabros chicos, no teniamos ni 25 años y fue finalmente Daniela Aránguiz, que dijo que ellas estaban viendo esa película. La verdad es que le cagó la infancia a varios niños, a los de nosotros, sobre todo», confesó el ex jugador.

«Nunca podía ir a la habitación de los niños y decir veamos esta película», agregó con humor.

Posteriormente el animador no descartó preguntar respecto a la relación que mantiene actualmente con su ex compañero, Luis Jiménez. A lo que Mauricio Pinilla respondió con honestidad que el tema ya está superado.

«Sí, hemos hablado, está sano el tema. De vez en cuando un mensaje, o por temas solidarios. Éramos compañeros, jugábamos en las sub 17 y sub 20″, aseguró el ex jugador de Universidad de Chile.

Por su parte Gissella Gallardo se refirió a la relación con Coté López, señalando que con ella todo estaba igualmente bien.

«Se dio que, cuando vivíamos en Chicureo, entrenaban sus hijos con nuestros hijos. Ahí nos juntábamos y nos saludábamos con respeto. Su hija es muy buena. Él es un caballero, ella es una dama preciosa», finalizó Gissella.