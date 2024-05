«Es muy cuica y se hace la fina»: Camila Recabarren se lanza sin filtro contra Fran Maira

Hace aproximadamente un mes se comenzó a transmitir ¿Ganar o Servir?, reality que ha tenido diversas polémicas. En este sentido, algunas de las participantes que ya no se aguantan son Camila Recabarren y Fran Maira.

De hecho, durante esta semana tuvieron un encontrón. Instancia en la que la ex Gran Hermano trató de «ordinaria» a la ex Miss Chile.

Ante esto, recientemente Camila Recabarren conversó con La Cuarta, oportunidad en la que arremetió sin filtro contra Fran Maira.

Camila Recabarren arremete sin filtro contra Fran Maira

En conversación con el medio citado, Camila Recabarren indicó: «Las calladitas son las peores. Siento que ella está un poco confundida con su esencia, y creo que por lo mismo el mundo superficial te hace no conectar con ese ser que quizás puede ser muy bonito, pero le das tanta importancia a todo lo material, eso te aleja mucho».

Sin embargo, esto no fue todo. La modelo también cuestionó algunas actitudes que ha tenido Fran Maira en ¿Ganar o Servir?. «Ella no me cae bien. Es muy cuica y se hace la fina y en verdad son todas rotas y ordinarias las que estamos acá adentro, me dicen a mí no más, porque yo vengo de abajo y lo acepto, soy de población y me encanta y no tengo ningún problema con eso», indicó.

Además, Camila Recabarren reflexionó: «Al final los actos y las palabras son las que te definen. Porque ponte tú, todo el rato la Mariela saca en cara su título y pelea más flaite que yo, todo el rato dice garabatos y ni yo poh…(se ríe). Yo debiera ser la más garabatera, pero no, no me gusta decir garabatos, porque eso lo he ido aprendiendo en la vida, a veces digo marica, para no ser tan grosera».

