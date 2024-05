Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo cuentan la firme sobre su relación actualmente

Durante su entrevista en el programa «Podemos Hablar», Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla abordaron el estado actual de su relación. La periodista destacó la importancia de mantener un vínculo cercano entre sus hijos y su padre.

En el estelar de Chilevisión, la ex pareja reveló cómo han logrado mantener una relación cordial y cercana tras su separación. Además de referirse a la posibilidad de reconciliarse como pareja después del divorcio.

La relación actual de Mauricio Pinilla y Gissella

Gallardo enfatizó la importancia de que sus hijos tengan a su padre presente en sus vidas, reconociendo el papel crucial que desempeña Pinilla como figura paterna. «La imagen de mi papá es demasiado importante en mi vida y quiero que Mauricio también lo sea para los niños», comentó la modelo.

Ante la posibilidad de una reconciliación, Gallardo aclaró que, aunque no son amigos en el sentido tradicional, mantienen una sólida relación como padres. «Somos hermanos. Amigos no somos, pero somos súper buenos papás», afirmó.

A pesar de no tener citas formales, Gallardo y Pinilla comparten momentos juntos como familia, junto a sus hijos. Incluso, el exfutbolista admitió que se toma la libertad de piropear a su ex gracias al respeto mutuo que mantienen. «Le digo que se ve linda, ¿por qué no debería hacerlo? Si es la mamá de mis hijos y es una bella mujer», confesó Pinilla.

Además, revelaron que en la casa de Gallardo hay una «pieza de visitas» donde Pinilla se queda cuando ella llega tarde y él se encarga de los niños. Ante la pregunta de si alguna vez se habían «tentado» en ir a la misma habitación, Gallardo bromeó sobre los intentos de Pinilla por reconciliarse.

«Yo siempre duermo con un hombre, con Simón (su hijo) y siempre trato de dormir con uno, con dos niños, no hay espacio para el caballero», señaló finalmente Gissella.