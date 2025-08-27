Festival del Huaso de Olmué 2026: Reconocido humorista revela que está «en conversaciones» para sumarse al certamen

Si bien todavía faltan meses para que se lleve a cabo la próxima versión del Festival del Huaso de Olmué, desde la organización ya están trabajando para entregar un buen espectáculo.

De este modo, comienzan las negociaciones con artistas y humoristas para presentarse en el prestigioso evento.

En este sentido, un popular comediante dio a conocer que se encuentra «en conversaciones» para ser parte de la cartelera del Festival de Olmué, el que será emitido por TVN.

Hablamos ni más ni menos que del imitador Felipe Parra, quien en el programa de Chilevisión (CHV) reveló que podría llegar hasta el Patagual.

Vale señalar que el humorista no escondió sus deseos de presentarse en el evento. Incluso indicó que piensa que este es un festival, en el que «todo comediante anhela estar ahí, quiere pisar».

Cabe destacar que Felipe Parra no confirmó su participación en el evento. De hecho, indicó que no quiere estar «mufando» su paso en el Festival del Huaso Olmué por contarlo.

«Creo que cuando hay trabajo constante, tarde o temprano llegan igual las cosas», expresó.

Por otro lado, TVN ya confirmó que el evento se desarrollará entre 15 y 18 de enero del próximo año y que será animado nuevamente por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes

Más sobre Felipe Parra

Es importante señalar que hace un tiempo se dio a conocer que Felipe Parra estará presente en el programa de humor de Mega «Coliseo». Espacio en el que estará en el backstage, mientras que María José Quintanilla será la conductora.

Vale señalar que el humorista ha ganado gran popularidad durante el último tiempo con sus imitaciones a populares personajes como Naya Fácil, Pablo Chill-E, Marcianeke, Pablo Herrera y más. De hecho, suma más de 300 mil seguidores en Instagram y TikTok.

Además, actualmente participa en el programa «Después te lo explico» de TV+. Asimismo, ha tenido apariciones en otros espacios como «Detrás del Muro» y «Hay que decirlo Prime».