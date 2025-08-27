Revisa la restricción vehicular de este jueves 28 de agosto y conoce hasta qué día rige la medida

¡Atención amigos de RadioActiva! Estamos en los últimos días en que regirá la restricción vehicular en Santiago. Medida que restringe la circulación de varios vehículos en la capital del país con el objetivo de cuidar la calidad del aire.

Vale señalar que esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos que lleva a cabo el Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica en meses de otoño e invierno, periodo en el que la calidad del aire se ve más afectada.

La restricción vehicular rige entre lunes y viernes, excepto días feriados en toda la provincia de Santiago y se incluye a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En tanto, el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

Cabe destacar que la medida está en vigencia hasta el último día de agosto. En este sentido, debido a que rige entre lunes y viernes, se va a aplicar por última vez este viernes 29 de agosto.

Revisa la restricción vehicular de este jueves 28 de agosto

Los vehículos que tiene restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 28 de agosto son los que tienen patentes terminadas en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 y 3.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Las motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 con restricción vehicular: 2 y 3.

Buses de pasajeros sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Transporte de carga sin sello verde: dígitos: 4, 5, 6 y 7.

Aquellos vehículos que no tienen permitido circular en el Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termina su placa patente.

Multas por incumplir la restricción

Es importante que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular. Aquellos que no cumplan con la medida pueden recibir multas que varían entre 1 y 1.5 UTM. Esto es equivalente a cerca de $68.648 a $102.972.

Además, quienes quieran acceder a más información sobre la medida, pueden hacerlo a través del sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.