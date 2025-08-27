Periodista de Mega no aguanta el llanto tras informar sobre mortal tiroteo en colegio de Estados Unidos: «Perdón, me emocioné»

Este miércoles, la periodista de Mega, Marienne Schmidt protagonizó una inesperada situación en pleno noticiero.

Resulta que la comunicadora informó sobre un trágico hecho que ocurrió en un colegio de Estados Unidos: un tiroteo que se llevó a cabo en Minnesota.

En esta trágica situación fallecieron dos niños, uno de 8 años y otro de 14 años. Además, se dio a conocer resultaron 14 menores de edad heridos.

Marienne Schmidt no se aguantó las lágrimas tras informar sobre trágico hecho

Mientras informaba del caso y se escuchaba el relato de testigos, la periodista de Mega no se pudo contener el llanto.

«Perdón, me emocioné. Lo que pasa es que tengo una hija que también va a hacer un intercambio, va a ir a un colegio católico en Estados Unidos y este es un problema grave que está enfrentando ese país», le señaló Marienne Schmidt a Rodrigo Sepúlveda.

Además, la comunicadora se disculpó con los televidentes y su compañero. «Disculpen, me conecté mucho con lo que está pasando con esta comunidad, qué fuerte, disculpas», mencionó.

En este sentido, la periodista de Mega indicó: «Uno tiene que ser profesional e informar. Lo que está ocurriendo ahí es gravísimo, hasta ahora las autoridades no han revelado la identidad del atacante que murió de un disparo que se autoinfligió, él se quita la vida y tiene cerca de 20 años de edad».

Luego, Marienne Schmidt continuó informando sobre el caso y mencionó: «Es un incidente que ocurrió en la avenida número 54, donde la escuela está junto a esta iglesia, porque normalmente los colegios católicos también tiene su propia capilla o iglesia. Los niñitos estaban rezando cuando él perpetra este ataque, previo a entrar a las aulas»

Revisa el momento:

