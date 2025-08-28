¿Por qué tanto hate contra Sammis Reyes? Psicólogo explica la verdadera razón y lo compara con «La Jaula» Bahamondes

Durante los últimos días, el deportista nacional y exjugador de fútbol americano de los Jacksonville Jaguars de la NFL, Sammis Reyes ha sido blanco de «hate» a través de redes sociales.

En este sentido, recientemente, el psicólogo Daniel Sánchez, quien también es creador de contenido analizó las críticas que recibe el deportista.

El especialista explicó que las críticas contra el exjugador de fútbol americano no son producto de la envidia, «sino de un rechazo a la cultura del mérito y la meritocracia», la que sostiene que el éxito proviene principalmente del esfuerzo individual. Mientras que el fracaso sería una culpa personal.

Psicólogo explica motivos del hate contra Sammis Reyes

Para ejemplificar esto, el psicólogo comparó a Sammis Reyes con otro deportista chileno exitoso: El Artista marcial mixto, Ignacio «La Jaula» Bahamondes. Si bien pueden tener algunas similitudes en su trayectoria, cuentan su historia de manera diferente. De hecho, ejemplificó con sus entrevistas en «LaJunta».

Sánchez indicó que el luchador se presenta como «parte de una tradición familiar de peleadores» y que su proyecto es un «proyecto familiar». Además, habla vulnerabilidad, agradecimiento y destaca haber recibido ayuda de otros en su camino.

Por otro lado, Sammis Reyes enfatiza en su propio esfuerzo, en ser independiente y que su éxito es un logro individual. De este modo, transmitiría menos humildad en comparación al relato de «La Jaula».

«Ignacio se presenta como protagonista de un proyecto colectivo, mientras Sammis se siente protagonista de un proyecto individual y competitivo. Llega a decir en la entrevista ‘no quería depender de nadie’ y se refiere al juego como yo contra el otro y su familia», explicó el especialista.

En tanto, señaló que «La Jaula» Bahamondes «repite la palabra ‘agradecimiento’ varias veces a lo largo del vídeo y si bien da crédito a su mérito, relata un montón de otros elementos que le producen una actitud de humildad, agradecimiento y menor condescendencia con los otros».

«El chileno no tiene una rabia necesariamente contra el exitoso, sino contra cómo este justifica su éxito y su posición social», explicó el piscólogo.

Además, agregó: «El rechazo hacia Sammis Reyes es en realidad un rechazo contra un discurso que, aunque él lo sienta como propio, lleva siglos impregnado en la sociedad y que hoy en día está en crisis», concluyó el psicólogo».