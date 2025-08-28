Revelan el line up del Lollapalooza Chile 2026: Conoce a todos los artistas que se presentarán en el evento

¡Fin de los rumores! Durante la mañana de este jueves 28 de agosto, se realizó uno de los anuncios más esperados por los amantes de la música. Hablamos del line up del Lollapalooza Chile 2026.

Recordemos que el evento volverá a realizarse en el Parque O’Higgins, después de que por cuatro años seguidos se albergó en el Parque Bicentenario Cerrillos. Además, se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo del próximo año.

Y al igual que en años anteriores, Lollapalooza Chile contará con una gran variedad de artistas, con gran éxito tanto a nivel nacional como mundial.

Revelan el line up de Lollapalooza Chile 2026

El line up de Lollapalooza Chile 2026 cuenta con grandes sorpresas. Por ejemplo, por primera vez estarán Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chapell Roan, Doechii y Lewis Capaldi.

Además, Deftones, Skrillex y Los Bunkers regresarán a esta nueva versión del evento.

También se suman importantes nombres de la escena musical y del rock alternativo como Interpol, Tom Morello, la energía de la electrónica de Kygo, Peggy Gou, Brutalismus 3000, el pop de Katseye, Addison Rae, Marina. En tanto, del género urbano estarán Danny Ocean, Young Cister, Katteyes, FaceBrooklyn y más.

Además, importantes artistas nacionales dirán presente como Gepe, Manuel García, Tomo Como Rey, Gondwana, Cristóbal Briceño y Grupo Crísis, entre otros.

Revisa el line up a continuación:

Vale señalar que uno de los debuts más esperados en Latinoamérica es el de Tyler, The Creator, que recientemente estrenó «Don’t tap de glass» y que ha destacado por su estilo audaz y originalidad.

Por otro lado, también hay gran expectativa por el regreso de Los Bunkers a Lollapalooza Chile, popular banda chilena que nació en los 2000 en Concepción y que se han convertido en un referente del rock en español.

Además, también llama la atención de 31 Minutos que será parte Kidzapalooza, espacio destinado a toda la familia y que también contará con bandas como School of Rock, Tikitiklip y más.