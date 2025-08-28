Tarotista Álvaro Santis se la juega con predicción sobre elecciones presidenciales en Chile y apuntó a quién ganaría: «Algo inédito e inesperado»»
El tarotista Álvaro Santis sorprendió con una inesperada predicción sobre quién podría ser el próximo presidente de Chile.
Recientemente, el tarotista Álvaro Santis generó gran sorpresa tras lanzar una nueva predicción de cara a las elecciones presidenciales de fin de año en Chile. En este sentido, el vidente se refirió a quién se impondría en esta instancia.
En el programa de Pedro Engel en TV+, el psíquico indicó que «hay una gran confusión. La gente no está muy clara. Aquí tenemos a dos candidatos que aparecieron, Jara y Kast, porque probablemente son ellos los que van a competir».
Álvaro Santis se la juega con predicción sobre elecciones presidenciales
En el espacio de TV+, el tarotista señaló que José Antonio Kast y Jeanette Jara «permanecen en este proceso juntos, pero sigo insistiendo, para mí es un hombre, y en la psicografía es la letra K la que aparece con más brillo».
Además, indicó: «Estamos en un momento de gran crisis en este país. Están cayendo las estructuras para dar paso a algo inédito e inesperado».
Y para despejar las dudas, preguntó directamente por el republicano. «Yo acabo de preguntar por Kast, y la carta habla de una energía inicial que cobra fuerza. Está la carta del ‘Sol’, que implica éxito y buenos resultados. Acá está el ‘Caballero o jinete’, que representa cosas que vienen en camino. O sea, hay todo un proceso que puede resultar positivo para él como candidato», mencionó.
Es importante recordar que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el domingo 16 de noviembre del 2025.
En tanto, los nombres que buscan llegar a La Moneda son Jeannette Jara (Partido Comunista), Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Independientes), Eduardo Artés (Independientes) y Harold Mayne-Nicholls (Independientes).
