Tarotista Álvaro Santis se la juega con predicción sobre elecciones presidenciales en Chile y apuntó a quién ganaría: «Algo inédito e inesperado»»

Recientemente, el tarotista Álvaro Santis generó gran sorpresa tras lanzar una nueva predicción de cara a las elecciones presidenciales de fin de año en Chile. En este sentido, el vidente se refirió a quién se impondría en esta instancia.

En el programa de Pedro Engel en TV+, el psíquico indicó que «hay una gran confusión. La gente no está muy clara. Aquí tenemos a dos candidatos que aparecieron, Jara y Kast, porque probablemente son ellos los que van a competir».

Álvaro Santis se la juega con predicción sobre elecciones presidenciales

En el espacio de TV+, el tarotista señaló que José Antonio Kast y Jeanette Jara «permanecen en este proceso juntos, pero sigo insistiendo, para mí es un hombre, y en la psicografía es la letra K la que aparece con más brillo».

Además, indicó: «Estamos en un momento de gran crisis en este país. Están cayendo las estructuras para dar paso a algo inédito e inesperado».

Y para despejar las dudas, preguntó directamente por el republicano. «Yo acabo de preguntar por Kast, y la carta habla de una energía inicial que cobra fuerza. Está la carta del ‘Sol’, que implica éxito y buenos resultados. Acá está el ‘Caballero o jinete’, que representa cosas que vienen en camino. O sea, hay todo un proceso que puede resultar positivo para él como candidato», mencionó.

Es importante recordar que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el domingo 16 de noviembre del 2025.

En tanto, los nombres que buscan llegar a La Moneda son Jeannette Jara (Partido Comunista), Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Independientes), Eduardo Artés (Independientes) y Harold Mayne-Nicholls (Independientes).

