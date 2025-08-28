María Paz Arancibia alza la voz tras ser acusada de tener encuentro sexual en vehículo de aplicación: «¿Cuál era el problema?»

Durante los últimos días comenzó a circular un llamativo rumor sobre la periodista María Paz Arancibia. De hecho, recientemente la comunicadora aclaró la situación.

Resulta que a la expanelista de Sígueme (TV+) fue acusada de tener un encuentro sexual en un vehículo (de aplicación) mientras viajaba.

Debido a esto, la también experiodista de Chilevisión (CHV) recibió múltiples consultas por parte de sus seguidores y seguidoras, por lo que alzó la voz para aclarar lo que pasó.

María Paz Arancibia aclara rumor

A través de historias en su cuenta de Instagram, la joven señaló: «Anoche me llama gente que quiero y me dice que están haciendo zapping y se encuentran con una historia mía que mezclaba sexo, Uber y etcétera».

En este sentido, María Paz Arancibia contó que «en febrero un grupo de colegas, recién salidos de la universidad, me invitan a su podcast. Yo fui feliz porque la idea es apoyar, lo pasamos súper bien, hablamos de todo, lo pasamos chancho, yo me pedí unos mojito, luego pedimos un Uber para irnos a la casa».

«Luego el colega que usó su cuenta para la aplicación, le bajaron la aplicación por una denuncia de conductas inapropiadas, específicamente a conductas de índole sexual. Entonces se lanza esto», agregó.

En este contexto, la experiodista de CHV negó que los rumores sean ciertos. «Solo me queda desmentir la situación, no hubo acto sexual alguno al interior del vehículo», aclaró.

Además, María Paz Arancibia aprovechó la instancia para reflexionar sobre los prejuicios que hay con respecto a la sexualidad. Incluso aprovechó de aconsejar a sus seguidores y seguidoras.

«Por lo demás, estaba pensando yo, ¿Cuál es el problema que la gente adulta tenga sexo? Imagino que es el morbo sobre el sexo, un tema tabú. Si hubiese sido así, en el hipotético caso, ¿Cuál era el problema?», señaló la comunicadora.

«Yo le recomiendo el sexo a todo el mundo, tiene una serie de beneficios», finalizó la expanelista de Sígueme.