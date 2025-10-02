Mujer ganó cientos de millones en programa de TV y se lo ocultó por meses a su novio: «Estas ganancias me cambian la vida»

Recientemente, una mujer generó gran sorpresa tras ganar un millonario monto en un programa televisivo y ocultarlo por meses a su pareja.

Se trata ni más ni menos que de Christina Derevjanik, de 34 años, obtuvo el premio récord de US$1,035,155 (monto cercano a $992 millones chilenos) en el programa de TV de Estados Unidos, «Wheel of Fortune».

Mujer le oculta a su novio que ganó millonario premio programa de TV

Lo más llamativo es que la mujer en cuestión optó por no revelarle a su novio que ganó un millonario monto.

Christina Derevjanik espero hasta que se emitiera el capítulo del programa de concursos para revelarle la noticia a su novio.

Vale señalar que en conversación con el medio estadounidense The New York Post, la mujer indicó que empezó a salir con su pareja solamente unas semanas previo a la grabación.

«Me llamó (después de que se emitió el programa) y estaba muy emocionado», indicó Christina Derevjanik. Además, señaló que sus padres también habrían conocido la noticia a través de televisión. Esto debido a que la «confidencialidad» era importante para mantener la emoción.

De acuerdo al medio ya nombrado, después de que se descuenten los impuestos correspondientes, la mujer recibirá un monto cercano a US$600.000 en solamente una cuota.

De este modo, la mujer busca usar el premio para pagar los préstamos que solicitó para estudiar y comprar su primera vivencia. «Estas ganancias me cambian la vida por completo», reconoció Christina Derevjanik.

Además, reveló que no abandonará su trabajo. «Mi jefe está muy feliz», expresó.

