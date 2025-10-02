Rauw Alejandro llevará a cabo tres conciertos en Chile: Cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Próximamente, el querido cantante puertorriqueño, Rauw Alejadro llevará a cabo tres conciertos en nuestro país.

En concreto, el artista se presentará los días 13, 14 y 15 de octubre en el Movistar Arena.

Vale señalar que el 13 de octubre fue la última fecha en anunciarse, después del éxito en ventas para los otros shows.

La visita de Rauw Alejandro a Chile se da en el marco de su ambiciosa gira titulada «Cosa Nuestra World Tour», la que lleva el mismo nombre, su más reciente álbum.

En este tour, el artista llegará a nuestro país con banda en vivo y mezclará la producción escénica teatral, coreografías de alta energía e instrumentación.

De este modo, se espera que Rauw Alejandro sorprenda con baile, interpretaciones, cambios de ropa y mucho más.

Es importante mencionar que Chile es el primer destino del puertorriqueño en Sudamérica.

Rauw Alejandro en Chile 2025: ¿Quedan entradas para algunos conciertos?

Las entradas para los shows del 14 y 15 de octubre y de Rauw Alejandro se encuentran casi completamente agotadas. Sin embargo, hay algunas ubicaciones que siguen disponibles.

Por otro lado, para el show del 13 de octubre quedan tickets en todas las ubicaciones. Vale señalar que los precios van desde $47.100 hasta $135.413, dependiendo del sector. Los tickets se pueden comprar a través del sistema Puntoticket.

Revisa a continuación los valores de las ubicaciones de los conciertos de Rauw Alejandro en el Movistar Arena:

Platea zafiro: $135.413

Platea roya: $105.975

Cancha frontal: $100.088

Platea baja: $80.070

Cancha general: $68.295

Platea alta: $54.165

Tribuna: $47.100

