Icónico animador chileno vuelve a la televisión tras complejo estado de salud: «Es una alegría enorme»

Durante el año pasado, Roberto Nicolini, icónico animador del programa infantil «Pipiripao» tuvo un accidente cerebro vascular y posteriormente dos infartos. De este modo, ha existido gran preocupación con respecto a su estado de salud.

Y recientemente, se dio a conocer una positiva noticia con respecto al animador. Resulta que volverá a la televisión en un especial tributo que será emitido este domingo por las pantallas de UCV Televisión.

En diálogo con Ciudadano ADN, Roberto Nicolini habló con respecto a su estado de salud.

«Uno se da cuenta de que todos los músculos, la vida, es un regalo. Recuperarse cuesta, pero es un regalo de la vida», indicó.

Vale señalar que el animador de «Pipiripao» está con un tratamiento kinesiológico para recuperar movilidad de su rostro y la fuerza cardíaca. Según si cardiólogo, actualmente trabaja con el 18% de capacidad de su corazón.

Roberto Nicolini habla del tributo de UCV Televisión

De todos modos, Roberto Nicolini está entusiasmado por el proyecto de UCV Televisión.

«Volver a los estudios donde se construyó Pipiripao es una alegría enorme. No es un regreso como tal, sino un tributo hecho por gente joven que se hizo cargo de la historia del programa», indicó.

Roberto Nicolini será parte de uno de los 12 especiales del tributo, que celebra el legado del programa que marcó la infancia de múltiples generaciones de chilenos.

Además, el comunicador fue crítico con respecto al contenido actual de la televisión abierta en Chile.

«La televisión abierta no tiene nada que ver con lo que hacíamos. Los programas son versiones extranjeras de lo mismo, sin la chispa que hacía único a un programa como el nuestro», mencionó.

También te podría interesar: «Esta gente no respeta nada» y «No ocupan el dormitorio»: Vecinos de Jean Paul Pineda revelan existencia de videos hot de él y su pareja