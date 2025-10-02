«Esta gente no respeta nada» y «No ocupan el dormitorio»: Vecinos de Jean Paul Pineda revelan existencia de videos hot de él y su pareja

Durante la jornada de este miércoles, el exfutbolista Jean Paul Pineda hizo noticia tras tener una violenta pelea con su actual pareja. Vale señalar que la situación fue denunciada por vecinos y ambos involucrados fueron detenidos.

«Por lo que nos comentan los vecinos, duermen juntos acá permanentemente. Hacen su vida de parejas juntos acá», señaló ayer, el periodista Francisco Sanfurgo en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana».

Además, el comunicador indicó: «Vecinos relatan que ambos se habrían agredido, se habrían tirado cosas, habrían roto cosas al interior del departamento, patearon las puertas, él tiro ropa por el balcón y cayó en el estacionamiento, y después no la dejó entrar».

«Dicen los vecinos que está registrado el momento en que la ropa cae por el balcón. Además, dicen que esto de los ruidos y las discusiones son permanentes, el perturbar la paz de los vecinos», agregó.

En este contexto, el notero de CHV reveló un relato de una persona con respecto al comportamiento de Jean Paul Pineda y su pareja en el departamento.

«Un vecino nos decía incluso que hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso, despiertan a todo el mundo y no hay decoro. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, pero no hay caso», expresó.

Vecino se va en contra de Jean Paul Pineda

Rato después un vecino conversó con el matinal de CHV a través de un llamado telefónico. De este modo, confirmó lo dicho por el comunicador. Incluso, mencionó que habría videos que lo confirmarían.

«Es una relación bastante tóxica. Hay unos videos donde ellos se escuchan teniendo relaciones, y se escucha en todo el piso. A veces a la hora en que uno está tomando once o haciendo actividades y esta gente no respeta nada (…) se nota que no ocupan el dormitorio», indicó el residente del edificio.

