Revelan impactante video de Jean Paul Pineda tras feroz pelea con su pareja: «Los ruidos y las discusiones son permanentes»

Durante la jornada de este miércoles, el exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido por agresión a su actual pareja.

De acuerdo a lo informado por ADN, Carabineros dio a conocer que este reciente hecho ocurrió en un domicilio en La Florida. Específicamente en la calle Froilán Roa, donde la pareja tuvo una discusión que terminó en agresiones físicas. En concreto, habrían existido «golpes de pies y puños».

En esta instancia, ambos habrían estado consumiendo alcohol y tras los hechos fueron llevados al SAPU Villa O’Higgins, fueron diagnosticados con lesiones leves. Luego, los dos quedaron detenidos.

Revelan video tras pelea de Jean Paul Pineda

Vecinos conversaron con el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». De este modo, dieron a conocer que durante la noche se escucharon gritos y ruido de loza quebrada. Además, contaron un episodio que ocurrió en medio de la discusión.

«Dicen los vecinos que está registrado el momento en que la ropa cae por el balcón. Además, dicen que esto de los ruidos y las discusiones son permanentes, el perturbar la paz de los vecinos», mencionó el periodista Francisco Sanfurgo.

Vale señalar que en el programa también se mostró un video en el que Jean Paul Pineda está conversando con funcionarios policiales

Además, en conversación con el matinal de CHV dieron a conocer que «un vecino nos decía incluso que hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso, despiertan a todo el mundo y no hay decoro. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, pero no hay caso»

Es importante recordar que en marzo de 2024, el exfutbolista también fue detenido tras ser denunciado de violencia intrafamiliar por parte de su expareja Faloon Larraguibel, con quien tiene tres hijos en común.

