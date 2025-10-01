Luciano Renzo explica el éxito que tiene junto a su hijo, Franquito en redes: «Se fue creando una comunidad muy bonita»

Durante este jueves, el influencer gastronómico Luciano Renzo estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que habló sobre su carrera en redes sociales y sus próximos desafíos relacionados con la cocina.

El creador de contenido suele compartir videos con un estilo cercano, en el que aparece con su hijo Franquito. Esto ha generado que cuente con cerca de un millón de seguidores tanto en TikTok como en Instagram.

Luciano Renzo explica su éxito en redes sociales

«Ha sido bien bonito el camino. Nosotros llevamos ya cinco años haciendo contenido en Instagram. Partimos en TikTok, sí, fuerte. Y de a poquito se fue creando una comunidad muy bonita, muy familiar, indicó Luciano Renzo.

Además, agregó: «Yo tengo una comunidad de niños muy grande que me sigue de niños chicos. Entre 10, 15 años. Me mandan muchos mensajes… y con las recetas que fui subiendo fui aportando un poquito al conocimiento de la juventud que también necesita aprender a cocina».

Por otro lado, sobre los vaivenes de ser influencer, Luciano Renzo indicó: «Esto es como una montaña rusa, como que un momento estás arriba, abajo y vuelves a subir».

Luego, el creador de contenido añadió: «El algoritmo de las redes sociales, tanto TikTok como Instagram, como que se puso un poquito más restrictivo con el contenido. Esto hizo que los creadores tuvieran que esforzarse un poco más por hacer contenido más auténtico y de mejor calidad».

Además, Luciano Renzo indicó que «muchas de las cosas que aparecen en los videos de verdad han sido cosas reales que nos han pasado».

«He montado el plato y Franco empieza: ‘pero papá, tú sabís que a mí no me gusta el tomate cocido, que no me gusta el tuto de pollo, prefiero la pechuga’», indicó.

Por otro lado, mencionó que con estos videos su retoño ahora come más cosas como por ejemplo verduras. «Ha ampliado su abanico culinario,y eso también ha sido como una satisfacción», señaló.

Además, Luciano Renzo señaló que actualmente está «haciendo eventos familiares, corporativos, y estamos llevando esa esencia del restaurante donde los clientes».