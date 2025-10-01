Joe Vasconcellos vuelve al Movistar Arena para celebrar los 30 años de «Toque»: Cuándo es y cómo comprar entradas

Joe Vasconcellos llevará a cabo un nuevo concierto en el Movistar Arena, en el que celebrará los 30 años de su álbum titulado «Toque», el que cuenta con grandes éxitos como «Mágico», «Huella» y más.

El disco fue estrenado el 23 de octubre de 1995 y hasta ahora goza de gran reputación, con arraigo popular y éxito comercial (avalado con un Disco de Platino en su época y su venta en reediciones).

«Toque» se convirtió en un álbum clásico de la música chilena. «Mágico» acumula más de 50 millones de reproducciones en Spotify, al igual que la versión en vivo de «Huellas». En tanto, «Las seis» acumula sobre 39 millones de escuchas en la misma plataforma y se encuentra en el Top 20 nacional de las canciones chilenas más tocadas en radios el último año

En este disco, Joe Vasconcellos fusionó la esencia del rock con diversos ritmos latinoamericanos como la cumbia, el candombe y la samba. A esta mezcla le sumó influencias del blues, el folclore, el reggae y la música étnica, logrando un sonido que refleja tanto la energía del rodaje en vivo de su banda como la experiencia del productor trasandino Guido Nisenson.

Y para celebrar los 30 años de este proyecto, el popular cantante realizará una gira por 10 teatros regionales. Mientras que el 9 de noviembre realizará un gran festejo en el Movistar Arena.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Joe Vasconcellos en Chile?

Las entradas para el concierto de Joe Vasconcello se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket. Vale señalar que los precios (de los tickets que quedan) se encuentran entre $25.300 y $69.000.

Revisa a continuación el detalle de los valores:

Diamante: $69.000

Platinum: $51.800

Platea baja diamante: $48.300

Platinum lateral: $40.300

Platea baja golden: $40.300

Accesibilidad universal: $40.300

Platea baja silver: $32.200

Cancha: $28.800

Platea alta golden: $28.800

Platea alta silver: $15.300

