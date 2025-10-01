Lollapalooza Chile 2026: Revisa la programación diaria del esperado festival

¡Atención fanáticos de la música! Lollapalooza Chile ya dio a conocer sus presentaciones por día e inició la venta de pases diarios para versión del 2026.

Viernes 13 de marzo

La jornada del viernes 13 de marzo será encabezada por Sabrina Carpenter, quien actualmente la rompe en la escena del pop

Además, en esta fecha de inicio Lollapalooza Chile 2026 también estarán Deftones, agrupación encabezada por «Chino» Moreno, que presentará su más reciente álbum Private Music (2026) y el resto de sus grandes éxitos.

Asimismo, en la parte alta del cartel también se encuentra Doechii, quien revolucionó la industria musical por su estilo que mezcla rap, R&B y pop alternativo.

Vale señalar que Interpol, Kygo, Tom Morello,Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos también se presentarán este día.

Sábado 14 de marzo

Esta jornada se presentará Tyler, The Creator, quien llegará a nuestro país con su más reciente álbum «Don’t Tap The Glass», el que ha destacado por su mezcla de hip hop, soul y pop.

Además, Lorde hará bailar a todos a sus fans con clásicos como “GreenLight”, “Tennis Court”, “Perfect Places” y también sus nuevas canciones.

En tanto, TurnStile regresa a Lollapalooza Chile como un fenómeno internacional y promete ser el punto de energía de a jornada.

Vale señalar que otros nombres destacados de este día son Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes y más.

Domingo 15 de marzo

El último día de Lollapalooza Chile 2026 contará con el pop de Chappell Roan. Además, también dirá presente la electrónica de Skrillex y la espectacular voz de Lewis Capaldi. Tres artistas que se encuentran en tremendos momentos de sus carreras.

Además, este día también estarán AddisonRae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos y más artistas.

Por otro lado, es importante señalar que los pases diarios de Lollapalooza Chile 2026 están disponibles a través de Ticketmaster.