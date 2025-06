Katteyes se sincera sobre su explosiva llegada a la música tras venir del mundo de TikTok: «En un momento me bajaron mucho mis ingresos»

Recientemente, la popular cantante urbana, Katteyes, quien anteriormente era conocida como Iamferv por su rol como tiktoker estuvo presente en HiperActiva, Vamo a Calmarno. En esta instancia, la joven habló de su nuevo estreno «Báilame Así», junto a Jere Klein y Lucky Brown. Además, también se refirió a la transición que hizo desde el mundo de las redes sociales a la música.

En este contexto, explicó que «ha sido un proceso bastante largo, de bastante esfuerzo, mucho trabajo detrás de parte de mi equipo, de parte mía».

Además, Katteyes señaló que actualmente complementa su trabajo en TikTok y en la música. «El transcurso y la evolución de influencer a artista ha sido un proceso. No fue del día a la mañana, De hecho en el 2023 yo decía, ‘no, ahora quiero que quiero hacer música, voy a dejar de ser influencer’ y este 2025 entendí que tienen que ir de la mano», mencionó.

Asimismo, la joven indicó que «en un momento me bajaron mucho mis ingresos, mis campañas, o sea, todo fue bastante difícil».

En esta oportunidad, Katteyes también se refirió a las críticas que recibe debido a que realiza tantas colaboraciones con otros artistas. «A mí me encanta colaborar. La gente me tira un poco de hate por hacer puras colaboraciones, pero a mí me gusta», señaló.

Además, la cantante e influencer señaló que desde chica le gustó la música. «Desde los 9 años que iba a una academia de canto, siempre me gustó lo artístico. Yo le pedí a mis padres que me inscribieran en academias para poder cantar mejor», mencionó.

«Como que siempre estuve metida ahí en lo artístico. De hecho saqué dos canciones cuando tenía como 14 años, obviamente las borré, pero sí, hay un detrás en la música, en mi vida», agregó Katteyes.

Katteyes y su nueva colaboración con Jere Klein y Lucky Brown

La canción «Baílame Así» junto a Jere Klein y Lucky Brown ha tenido gran éxito. De hecho, se posicionó en el primer lugar del Top de Spotify Chile.

En este sentido, Katteyes mencionó: «Hacer una canción con alguien es como tener un hijo. Tienes que darle mucho amor y responsabilidad. Y tienes que hacer una canción alguien que esté realmente involucrado y le ponga el mismo esfuerzo que tú».

Además, señaló: «Entonces yo creo que por eso está funcionando todo, porque con los niños me llevo súper bien. Hay bastante química, todo es muy orgánico y todo tiene muy buena onda para que esto fluya. Ellos han puesto el mismo esfuerzo que yo».