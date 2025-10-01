¿Del calor a la lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler sorprende tras revelar cambiante pronóstico del tiempo en Santiago

Durante los últimos días se han vivido días con calor en Santiago. Sin embargo, esto podría cambiar próximamente e incluso se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana durante este fin de semana.

Así lo indicó la meteoróloga Allison Göhler, quien entregó su pronóstico del tiempo para la capital durante esta mañana en CHV Noticias.

¿Del calor a la lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler sorprendió con su pronóstico de tiempo en Santiago

La especialista de CHV reveló el panorama para los próximos días e indicó que durante la jornada de este sábado se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

«Estamos preparándonos para un sábado nublado, un poco más frío, temperaturas en torno a los 16 grados y les insisto que existe la posibilidad (aunque es bajita por el momento), de que llueva hacia la tarde noche», mencionó Allison Göhler.

Además, la especialista señaló que existe la posibilidad de que esto se «prolongue hasta el día domingo según un modelo».

¿Cómo estarán los próximos días en la capital?

Además, en esta oportunidad, Allison Göhler señaló que para hoy, miércoles 1 de octubre, se espera una temperatura máxima de 30 grados en la capital del país.

Por otro lado, durante mañana jueves continuará el calor en la Región Metropolitana. Según el pronóstico del tiempo en Santiago de la especialista, la máxima será de 31 grados y la mínima de 9

Además, de acuerdo a la meteoróloga de CHV, en el transcurso del viernes 3 de octubre, la temperatura más alta sería de 23 grados y la mínima de 9.

Mientras que para el sábado de esta semana. Jornada en la que podría llegar la lluvia en la Región Metropolitana, la máxima sería de 16 grados y la mínima de 0.

También te podría interesar: Calor en la Región Metropolitana: Iván Torres reveló en TVN su pronóstico del tiempo y reveló el día en que se registrarían 30 grados