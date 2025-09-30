¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler sorprende tras revelar cuándo se podrían registrar precipitaciones en Santiago

Estamos en el último día de septiembre, en periodo de primavera. Sin embargo, las temperaturas están muy cambiantes en Santiago. En este sentido, mucha gente se pregunta si es que para los próximos días se espera lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, en la mañana de este martes, en una nueva edición de CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler reveló el pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo se podrían registrar precipitaciones en la capital.

Allison Göhler revela cuándo se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana

La especialista de CHV dio a conocer que en el transcurso de esta semana se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana. Sin embargo, todavía es muy pronto para asegurarlo.

En concreto, Allison Göhler indicó que hay probabilidades de que durante el sábado 4 de octubre se desarrollen precipitaciones en Santiago.

«Ojo, porque se sigue viendo que el día sábado podríamos tener algo de precipitaciones», expresó la meteoróloga de CHV.

«Este mismo sistema que el día miércoles llega a la zona sur de Chile va a ir subiendo de poquito y podría alcanzar la zona centro», explicó.

Además, Allison Göhler indicó que podrían caer cerca de 6 milímetros de agua durante dicho día.

En este sentido, resulta importante estar pendientes al pronóstico del tiempo en Santiago para estar informados sobre las posibilidades de lluvia en la Región Metropolitana. Recordemos que con el pasar de los días, los reportes pueden ir variando.

Temperaturas para los próximos días

Además, Allison Göhler reveló las temperaturas que se esperan en Santiago.

La especialista indicó que para hoy, martes 30 de septiembre, se espera una máxima de 26 grados en la capital.

Por otro lado, durante el miércoles 1 de octubre, la temperatura más alta sería de 28 grados y la más baja de 12, según el pronóstico del tiempo en Santiago de la meteoróloga de CHV.

Además, Allison Göhler dio a conocer que para el jueves 2 de octubre se espera una máxima de 30 grados y una mínima de 12. Mientras que en el transcurso del viernes de esta semana, la máxima sería de 22 grados y la mínima de 11.

En tanto, la especialista de CHV, indicó que durante el sábado, jornada en la que llegaría la lluvia en Santiago, la máxima podría ser de solamente 16 grados.