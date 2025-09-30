Shakira brilló en el Global Citizen Festival 2025 de la mano de sus grandes éxitos y un potente mensaje social

Con la gran energía que siempre la caracteriza y un potente mensaje social, Shakira la rompió frente a más de 60 mil personas en el Global Citizen Festival 2025. Evento que se desarrolló el 27 de septiembre en Central Park de Nueva York.

En esta instancia, la cantante colombiana encabezó el cartel y la rompió con grandes éxitos como «She Wolf», «Whenever, Wherever» y «Hips Don’t Lie».

Y en esta instancia, Shakira aprovechó de entregar un importante mensaje: «Estoy feliz de estar aquí con ustedes sabiendo que han dedicado su tiempo a ayudar alguien que lo necesitaba. La música nos une, pero ustedes son agentes del cambio», indicó.

Este año, el evento puso el foco en temas como el acceso a la energía en África, selva amazónica y la promoción de la educación infantil. Causas con las que Shakira se alineó de manera natural gracias a su compromiso social. Especialmente en el ámbito educativo.

En un contexto donde la música y el activismo se dieron la mano, la cantante demostró nuevamente por qué es considerada no solamente artista muy influyente, sino también una de las voces más comprometidas con la justicia social.

La cantante tiene su Fundación Pies Descalzos, la que se creó en 1997 y ha construido 20 escuelas en comunidades vulnerables de Colombia, lo que ha beneficiado a miles de niños.

Pocos días antes de presentarse en Nueva York, Shakira anunció la culminación de una nueva escuela en Tibú, reafirmando su compromiso.

El regreso de Shakira a Chile

Es importante recordar que el próximo 22 de noviembre, Shakira se presentará en el Estadio Nacional.

Todavía quedan entradas disponibles, las que se pueden adquirir a través del sistema PuntoTicket.

Es importante recordar que la última visita de Shakira en Chile fue en abril de este año. Periodo en el que realizó tres shows en el Parque Estadio Nacional.