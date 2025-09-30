Confirman millonaria multa a CHV por error en cobertura de Contigo en la Mañana: cayeron en el sensacionalismo

Hace más de un año, en «Contigo en la Mañana», matinal de Chilevisión (CHV) se cubrió un operativo policial. Sin embargo, cometieron un grave error que no pasó inadvertido.

Resulta que el canal emitió contenido no apto para menores. Debido a esto, recibió múltiples denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, que intervino y determinó que el programa matutino cayó en sensacionalismo.

Después de un extenso trámite legal, la Corte de Santiago confirmó la sanción y multó al programa que conduce Julio César Rodríguez.

De este modo, la sentencia indica que CHV tendrá pagar un monto de 21 UTM, lo que se traduce en $1.454.565.

CHV recibe millonaria multa por emitir contenido no apto para menores de edad

El 23 de abril del año pasado, en el matinal de CHV se emitió un caso que, según determinó el CNTV no era apto para menores. Esto debido al procedimiento que llevaron a cabo los funcionarios policiales.

Resulta que entre 08:49 y 09:13 horas, horario que es de protección de menores, se exhibieron registros que contenían «elementos que se apartan de la necesidad informativa».

En concreto, se trata de registros relacionados a la organización criminal «Los Gallegos». En este contexto, se mostraron personas siendo arrestadas, armas e incluso una granada,

Vale señalar que desde Chilevisión intentar rebajar o dejar sin efecto la multa de CHV, por lo que presentaron un recurso de apelación, en el que indicaron que los registros correspondían a «un hecho de evidente interés público».

Sin embargo, desde CHV recibieron una respuesta negativa. «La sanción aplicada se encuentra dentro de las facultades legales y constitucionales del Consejo Nacional de Televisión (…) la multa es proporcional a los hechos constitutivos de la infracción», indicaron desde la Corte de Santiago.

