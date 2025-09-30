«Esta es mi última semana acá en el matinal»: Eduardo Fuentes hace inesperado anuncio en Buenos Días a Todos de TVN

Durante este martes, Eduardo Fuentes sorprendió en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos» tras lanzar un inesperado anuncio.

«No lo quería contar, pero como lo dije en redes sociales, esta es mi última semana acá en el matinal. Hemos tomado esa decisión con el canal, espérate… Es que me emociona», indicó en modo de broma.

En este sentido, en el matinal de TVN mostraron un mensaje de china, donde una periodista le estaba entregando la bienvenida.

«Efectivamente, esta es mi última semana acá porque me voy a China a trabajar», indicó Eduardo Fuentes.

Además, bromeando indicó: «‘Buenos a Días a Todos’ en China, dejo a la Monse y la cambio por Gisela Wang que será mi compañera. Y nada, me voy para siempre, la verdad, me voy a vivir a China por el resto de mi vida»

Eduardo Fuentes explica el motivo de su viaje a China

Posteriormente, Monserrat Álvarez le llamó a la atención al periodista, quien finalmente aclaró el motivo de su viaje a China.

«Me voy por tres semanas a China (…) Voy a grabar unos programas allá en China, voy a recorrer tres provincias, entre ellas el Tíbet», indicó Eduardo Fuentes.

En este sentido, indicó: «Vamos a ir a las consideradas ciudades más modernas del mundo, vamos a estar en fábricas de autos muy modernos, vamos a conocer culturas, vamos a conocer tradiciones, templos, adelantos tecnológicos y muchas cosas más».

«La idea es que a través de estos programas que presentaremos posteriormente en Televisión Nacional y también en la televisión pública china, les queremos mostrar otras partes de China que no son las habituales. Esto será muy pronto», agregó Eduardo Fuentes.

Además, el rostro de TVN contó cómo recibió esta propuesta. «Me citaron a reunión, donde pensé que me iban a dar la ‘plr’, pero lejos de eso me dicen ‘tenemos un viaje a China, lo tomas o lo dejas'», indicó.

«Igual tenía que ver las fechas, porque estaba de cumpleaños mi hija y pensé que podría haber coincidido con el cumpleaños de ella y eso sí que hubiera sido imposible (…) Ya el lunes nos vamos a China», cerró el animador del matinal de TVN.