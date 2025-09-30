«No me veo tan a futuro haciendo música»: Pailita sorprende con inesperada confesión
El cantante urbano Pailita conversó con Vamo a Calmarno sobre diversos temas y sorprendió con múltiples confesiones.
Recientemente, Pailita protagonizó una nueva edición del podcast «Vamo a Calmarno». Instancia en la que tuvo una íntima conversación con Jaime Proox y Roosinelli.
En este sentido, tras ser consultado sobre el crecimiento que ha tenido desde que empezó en la música cuando vivía en Punta Arenas.
«Es una locura. Yo creo que hasta el día en que me muera, nunca lo voy a asimilar. Lo que me pasó dentro de mi vida es increíble. Yo llego a mi casa y me pongo a analizar todo y hasta el día de hoy no lo asimiló», indicó Pailita.
El artista también mencionó que sigue siendo la misma persona y que mantiene sus ideales de siempre. Además, señaló que «me traje a mi familia, sobrinos y un par de amigos de Punta Arenas que son los que estuvieron desde cuando yo no era nadie».
«Eso yo creo que ha sido lo que me ha mantenido siendo la misma persona», añadió Pailita.
Posteriormente, recordó que estuvo involucrado en diversos «caguines», mientras que él solamente quería estar tranquilo. En este sentido, confesó que «no me veo tan a futuro haciendo música».
Sin embargo, reveló que «no voy a decir tiempo ni año». Además, mencionó que «yo amo la música, yo me meto a un estudio y me encanta escribir, grabar, compartir sintonía con productores, hacer featurings con otros artistas, subirme a un show y cantar es lo más lindo. Pero, no meo toda la vida haciéndolo».
Pailita aclara malentendido con Javiielo
Además, en esta oportunidad, Pailita aclaró un malentendido que tuvo con el puertorriqueño Javiielo.
El cantante señaló que grabaron un tema que finalmente nunca salió y que el artista lo responsabilizó a él de que este proyecto no viera la luz. «Era un tema súper bueno», señaló.
Con respecto a que nunca se concretó el proyecto, Pailita señaló que el tema iba a salir para el canal de puertorriqueño y que él no pudo viajar a Puerto Rico, por lo que iba a grabar su parte del video en Chile.
Frente a esto, el artista nacional indicó que le hizo un presupuesto al cantante para poder grabar las tomas y mandárselas.
Sin embargo, no recibió una respuesta positiva. «Quería que yo pague el video que era para su canal», indicó Pailita.
Además, mencionó: «Hablé con alguien de su equipo, y como que trataron de como desviarme un poco del tema porque vieron que no iba a tranzar con eso y me sacaron del tema y lo sacó solo».