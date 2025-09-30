Terremoto en Canal 13: Filtran a los supuestos finalistas de Mundos Opuestos y las redes ya tienen a su favorito

Cada vez falta menos para el fin del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, el que lleva cuatro meses al aire. Y debido a que el espacio no es emitido en tiempo real, se ha filtrado diversa información.

Por ejemplo, a lo largo de la emisión del programa se han dado a conocer nuevos ingresos, reingresos y salidas.

En este sentido, recientemente se filtró quiénes serían los finalistas de Mundos Opuestos.

La información fue revelada durante la tarde de este martes por el portal de farándula, Infama.

De este modo, en esta final se enfrentarían Juan Pablo Verdier, comunicador uruguayo y exesposo de Karen Paola con Daúd Gazale, conocido exfutbolista chileno que militó en equipos como Universidad Católica y Colo Colo.

Vale señalar que Infama dio a conocer esta información a través de un post en Instagram. Acá la mayoría de cibernautas apuntaron a Juan Pablo como el favorito.

«Todos queremos que gane Juan Pedro»; «Que gane Juan Pedro»; «No me importa si arreglan la final pero que NO gane Daúd por favor»; «Que gane Juan Pedro se lo merece por buena persona, empático, generoso y buen competidor», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

El premio de Mundos Opuestos

Mundos Opuestos contará con más de un premio y en total se repartirán 75 millones de pesos.

Cuando queden solamente 10 participantes, se disolverán los equipos y se enfrentarán todos contra todos de manera individual. Los perdedores pasarán a «El Pasado», donde tendrán que convivir con nuevos participantes. Esto hasta llegar al duelo final del «Primer Tiempo», donde el ganador recibirá 25 millones de pesos.

Luego, iniciará todo de nuevo en el «Segundo Tiempo», con nuevos equipos y se definirá a otro ganador, el que también obtendrá 25 millones de pesos como premio.

Posteriormente, se llevará a cabo la gran final de Mundos Opuestos, donde se definirá al flamante ganador del reality, que se llevará 25 millones de pesos.