Calor en la Región Metropolitana: Iván Torres reveló en TVN su pronóstico del tiempo y reveló el día en que se registrarían 30 grados ¡Calor en la Región Metropolitana! Durante la mañana de este martes 30 de septiembre, el especialista de TVN entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital. En este sentido, reveló el día de la semana en que se podrían registrar 30 grados en Santiago.